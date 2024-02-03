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Gazeteci Yazar Mesut Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti Bursa belediye başkan adaylarının belirlenme sürecini ve kamuoyuna yansımalarını kaleme aldı.

BURSA (İGFA) – Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Bursa’da AK Parti’nin seçim şifreleri! Açıklanan adaylar nasıl karşılandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa programında belediye başkan adayları tanıtım toplantısı tüm siyasi partiler tarafından dikkatle takip edildi.

Salonun ambiyansı konusunda büyük beğeni toplayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın ellerini kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem partililere hem de seçmene birliktelik mesajı verdi.

AK Parti’nin kalesi Bursa’yı önemseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi miting için geleceği mesajını da verdi.

ADAY BELİRLEME SÜRECİ NASIL GELİŞTİ? SON GÜN HANGİ İSİMLER DEĞİŞTİ?

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın isminin açıklanmasının ardından gözler ilçe belediyelerine çevrilmişti.

Osmangazi’de Mustafa Dündar’ın 3 dönem kuralından dolayı aday gösterilmeyecek olması nedeniyle alternatif Nilüfer Belediye Başkan Adaylığı masaya yatırılmıştı.

Lakin…

İstanbul’da esnetilen 3 dönem kuralı Bursa’da da uygulanmasına karar verildi.

Yıldırım’da Oktay Yılmaz ismi en garanti isim olarak lanse edilmişti kulislerde. Nitekim de aday gösterildi Oktay Yılmaz…

İNEGÖL’DE KAMUOYU YOKLAMALARI “ALPER TABAN” DEDİ

En çok merak edilen ilçeler arasında İnegöl vardı. Bu ilçede mevcut Belediye Başkanı Alper Taban, en güçlü isim olarak masada yerini aldı. Kamuoyu yoklamalarında memnuniyet oranı en yüksek isim Alper Taban’dı. Ve yeniden aday gösterildi.

Gemlik’te eski başkan Refik Yılmaz ile eski milletvekili Zafer Işık arasında kıyasıya yarış yaşandı. Kulislere göre bir hafta Zafer Işık ismi öne çıkarken, diğer hafta Refik Yılmaz öne çıkmıştı. Yarışta son viraja önde giren Refik Yılmaz’ın ismi son gün netleşti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

KESTEL VE KARACABEY’DE SON HAFTA HAMLE

Son güne kalan bir diğer ilçe ise Kestel’di. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, son dakikaya kadar önde giderken, Gençlik Kollarının istifa etmek istemesi nedeniyle son gün Ferhat Erol ismine karar verildi.

Bu durumu kabul etmeyen Önder Tanır, AK Parti’den edevlet üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Önder Tanır’ın Yeniden Refah Partisi’nden aday gösterileceği konuşuluyor.

Gürsu’da mevcut belediye başkanı Mustafa Işık, adaylık sürecinde yarışı önde götürdü ve ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden açıklandı.

Karacabey’de mevcut belediye başkanı Ali Özkan ile Ertem İşcan ismi yarıştı. Zaman zaman Ertem İşcan’ın önde olduğu kulislere yansımıştı. Son hafta yapılan kamuoyu yoklamasıyla Ali Özkan ipi göğüsleyen isim oldu.

İZNİK VE ORHANGAZİ’DE KIYASIYA YARIŞ

Orhangazi’de Mustafa Kaya ismi son haftaya kadar önde giderken, yine kamuoyu yoklaması sonuçlarıyla Bekir Aydın yeniden aday gösterilen isim oldu.

Nilüfer’de ismi sürekli masanın en üstünde görünen Celil Çolak ve Hatice Kübra Gönder Yarar yarışında ismi açıklanan isim eski ilçe başkanı Celil Çolak oldu.

Mudanya’da Gökhan Dinçer ile Orhan Samast arasında bir yarış oldu. Son ay yapılan kamuoyu yoklamalarında öne geçen Gökhan Dinçer, adaylığı ilk kesinleşen isimlerden biriydi.

İznik’te Kağan Mehmet Usta ve Osman Sargın arasında gidip geldi AK Parti Genel Merkezi. Son haftaya Osman Sargın önde girmişti. Son gün ismi değişen ilçe olan İznik’te Kağan Mehmet Usta yeniden aday gösterildi.

DAĞ YÖRESİNDE KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ?

Harmancık’ta Yılmaz Ataş ismi kulislerde ilk günden itibaren kesin gözüyle bakılıyordu ve yeniden aday gösterildi Yılmaz Ataş.

Keles’te son haftaya önde giren isim Ali Mersin’di. Aday açıklamasından 2 gün önce Mehmet Keskin ismi kulislere yansıdı. Ancak son gün yeniden isim değişti ve Ali Doğru aday gösterildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından…

Büyükorhan’da Kamil Turhan ismi kesin gözüyle bakılıyordu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Orhaneli’de de mevcut Başkan Ali Aykurt ile Ali Osman Tayır arasında kıyasıya bir yarış izledi kulisler. Son hafta hergün isim değişti Orhaneli’de. Son 2 gün Ali Aykurt ismi öne çıksada, son gün hamlesiyle ipi göğüsleyen isim Ali Osman Tayır oldu.

Cumhur İttifakı Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı MHP’li Ahmet Beygirci, Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın olmuştu.

ALİNUR AKTAŞ’TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A 18 SÖZÜ

Adayların belirlenmesinde etkin rol oynayan hiç kuşkusuz kamuoyu yoklamaları sonuçları oldu.

Bazı ilçelerde teşkilatlardan itiraz ve istifalar gelse de, kamuoyu tarafından son değişen isimlerle birlikte olumlu tepkiler aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı adaylar…

Bakalım nasıl bir seçim yaşayacağız?

AK Parti Bursa’da 8 belediye başkanı ile yola devam ederken, 5 belediye başkanına teşekkür etti.

Yerel seçimlerde 18 belediyeyi kazanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edeceklerine söz verdi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş.

Seçmen 31 Mart’ta nasıl bir tercih kullanacak?

Hep birlikte göreceğiz.

Sağlıklı ve esen kalın…