Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil önce refüje ardından da karşı şeride geçerek takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel çevreyolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Gani E. (46) yönetimindeki 46 LF 201 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje ardından karşı yöne geçerek takla atıp devrildi. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Doğan O. (25), Ebru A.(28), Dilek U.(25) ile Selin O. (27) yaralandı. Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 5 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü alkollü çıktı

Kazanın ardından yapılan testte 3.25 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.