Bursa’nın birçok ana caddesinde bulunan rögar kapakları, araçların süspansiyonlarına ve mekanik aksamlarına zarar veriyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi merkez ilçelerinde, ana caddelerde bulunan rögar kapakları araçlara zarar veriyor.

Özellikle Ankara yolu üzerinde sıkça karşılaşılan rögar kapaklarının birçoğunun çökmüş olması, saatte 80-90 kilometre hızla giden ve üzerinden geçen araçların süspansiyonlarına ve mekanik aksamlarına zarar veriyor.

Sürücüler yolların bakımsızlığının yanı sıra söz konusu rögar kapaklarından ciddi derecede rahatsız olduklarını ve bunların açtıkları sorunların ciddi maliyetlere sebep olduğunu belirtirken, yollardaki bu bozuklukların trafik kazalarına davetiye çıkardığından da şikayet ediyor.

Uzmanlar ise kısa vadede araçlarda ciddi problemler yaşanmadığını ancak uzun vadede söz konusu sorunun yüksek maliyetli mekanik problemlere yol açabileceğini kaydediyor.