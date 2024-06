Bursa'da Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu Anatomik Tiyatro dönemi "Sevgili Doktor" adlı oyunla kapattı.BURSA (İGFA) - Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2022 yılında kurulun Anatomik Tiyatro topluluğu dönem sonu gösterisini Bursa Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen gösteriye ilçe protokolü, okul öğretmenleri ile öğrencileri ve çok sayıda veli katılım sağladı.

Eğitim, kültür sanat, spor gibi birçok dalda öğrencileri desteklediklerini belirten Okul Müdürü Serap Önal, “Bugün Fatma Seven öğretmenimizin yönettiği Sevgili Doktor isimli oyunu izledik. Öğrencilerimizin böyle faaliyetlerde olması, böylesine otantik ve güzel sahnelerde görev alıp, oyun oynuyor olması benim görüşüme göre onların geleceklerine çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Büyük emeklerle çok güzel oyunlar ortaya çıkaran öğretmenlerimizi öğrencilerimizi bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

3.oyununu sergileyen topluluğun oyununun yönetmenliğini Edebiyat Öğretmeni Fatma Seven üstlendi.

Anatomik Tiyatro Topluluğunun her sene düzenli bir şekilde bir oyun sahnelemeyi hedeflediğini belirten Edebiyat Öğretmeni Fatma Seven, “3 yıl önce kurduğumuz anatomik tiyatro tam bir kulüp faaliyetinden koskoca tiyatro topluluğuna dönüşme sürecini izlemek benim için çok heyecan verici. Her sene düzenli bir şekilde oyun çıkarmayı hedefleyen kulübümüzün bir sonraki hedefi de Bursa'nın en büyük lise tiyatro topluluğu olmak. Toplulukta yer alan tüm öğrencilerimiz harika ve yetenekli çocuklar bu hedeflerine kolaylıkla ulaşacaklarını düşünüyorum. Yolları bahtları her zaman açık olsun” dedi.