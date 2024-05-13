Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi, Anneler Günü'nü renkli bir şenlikle kutladı. Eğlence dolu geleneksel buluşmada iş insanı Nurten Öztürk yılın annesi seçildi.BURSA (İGFA) - TAD Bursa Şubesi'nin geleneksel Anneler Günü etkinliği, bu yıl da renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Meteor Balat'ta gerçekleşen açıkhava etkinliğinde konuklar açılan standlarda bir yandan alışverişin keyfini çıkarırken, diğer yandan da düzenlenen çeşitli etkinliklerle eğlence dolu zaman geçirdi.

3 gün süren etkinlik dizisinin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TAD Bursa Şubesi Başkanı Yasemin Mutlu, tüm annelerin gününü kutlarken; yılın annesi seçilen Nurten Öztürk’e ihhagen; “Opet’in Bilinçli Toplum Projeleri sonucunda kadınlara sağladığınız istihdamlar binlerce çocuğa sağladığınız destek nedeniyle teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Ardından düzenlenen törenle başarılı iş kadını Nurten Öztürk’e yılın annesi ödülü Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile TAD Bursa Şubesi Başkanı Yasemin Mutlu tarafından takdim edildi. Ardından Türkiye'nin en genç büyük satranç ustası ünvanını almayı başaran Ediz Gürel’in aynı zamanda TAD Bursa Şubesi üyesi olan annesi Özlem Gürel ise onur ödülüne layık görüldü. Özlem Gürel ise ödülünü TAD Bursa Şubesi Geçen Dönem Başkanı Sibel Gönülkırmaz’dan aldı.