Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi, 2022-2023 çalışma dönemini düzenlenen yemekle noktaladı. Gece TAD Ritim Grubu'nun mini konseriyle renklendi.BURSA (İGFA) - Yıl boyunca bir yandan önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan diğer yandan da onlarca üniversite öğrencisine burs desteği vermeye devam eden TAD Bursa Şubesi, bir sezonu daha geride bıraktı.

2022-2023 çalışma döneminin son buluşmasını Podyum Davet'te gerçekleştiren anneler, Başkan Sibel Gönülkırmaz önderliğinde yorgunluk attı.

Gecede konuşan Başkan Gönülkırmaz, önümüzdeki dönem daha güzel projelere imza atmayı hedeflediklerini söylerken, üyelerine de tüm katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gece, TAD Ritim Grubu'nun verdiği mini konserle sona erdi.