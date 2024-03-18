Moda tasarımcısı Özlem Değirmen, gerek satışa sunduğu gerekse kiraladığı başta gelinlik olmak üzere lüks segmentteki abiye ve haute-couture tasarımların hijyeninden yola çıkarak yeni geliştirdiği projesi Lux Dry Cleaning ile çok özel kıyafetlere yeniden dokunacak ve sektördeki hizmet çıtasını farklı bir noktaya yükseltecek.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tanınmış moda tasarımcısı Özlem Değirmen, fiyatları yüzlerce bin lirayı bulan gelinlik ile özel gün kıyafetlerinin gerekli temizlik ve hijyenin sağlanmasından yola çıkarak geliştirdiği proje ile Lux Dry Cleaning’i kurmaya karar verdi.

Bu tasarımların gönül rahatlığıyla tekrar kullanılması ve müşterilerinin kendilerine ait lüks segmentteki kıyafetlerini bu konuda kime emanet edeceklerini bilememelerinin kendisine bu fikri verdiğini söyleyen Değirmen, “Bize başvuran müşterilerimizin en büyük korkuları çok yüksek bedeller ödeyerek satın aldıkları kıyafetlerin başına bir şey gelip, özellikle de lekelenmesi. Çünkü bu durumda fiyatları yüzbinlerce liraları bulan bu tasarımları kime emanet edecekleri konusunda endişeliler. Sevgili eşim Murat Veysel Değirmen’in desteği ve projelendirmesiyle bu işi hayata geçiriyoruz. Bizi klasik kuru temizlemecilerden ayıran en büyük özellik, biz ceket pantolon gibi günlük kıyafetleri kabul etmiyoruz. Yalnızca özel gün kıyafetlerinin temizliğini yapacağız. Ayrıca mağazamızdan 20 bin TL üzeri ve yapılacak alışverişlerde kampanyalı indirimlerimiz olacak” dedi.