Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Geleneksel Koşusu’nu NESİB adlı 3 yaşlı safkan arap tayı kazandı. Kupayı ASGD Genel Başkanı Erdoğan, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile birlikte verdiBURSA (İGFA) - 25 Mayıs 1992’de kurulan ve genel merkezi Bursa olan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen kupalı koşuyu NESİB 3 yaşlı safkan Arap tayı kazanmayı başardı.

Koşu sonunda kupayı; kazanan atın sahibi Erkut Şahin’e vekâlet eden Antrenör Fethi Ahmet Yeşilbudak’a ASGD Genel Başkan İbrahim Erdoğan ve Genel Başkan Yardımcısı Cennet Cankılıç, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile birlikte verdiler.

28 Ekim 2024 Pazartesi günü Bursa Osmangazi Hipodromundaki koşu töreninde Bursa Osmangazi Hipodrom Müdürü Devrim Evcim ile davetliler de hazır bulundu.

Kum pistte 1400 metre mesafede 6 safkanın katılımıyla gerçekleşen mücadeleyi Ramazan Kaya’nın sahibi olduğu NESİB, jokeyi K. Tokaçoğlu ile koşuyu birinci bitirip kazanmayı başarırken, EDİZBARIŞ ikincilikte kendine yer buldu. AFŞİNTAY adlı arap tayı üçüncü, ZEHİRBİKE adlı tay da üçüncü oldular.