Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı münasebetiyle şehrin 4 farklı noktasındaki camilerde 10 bin kişiye aşure ikram etti.BURSA (İGFA) - Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilen Muharrem ayı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli programlar düzenleniyor.

Bu programların başında da aşure dağıtımı gelirken, Büyükşehir Belediyesi her sene olduğu gibi bu sene de Bursa’nın 4 farklı noktasındaki camilerde 10 bin kişilik aşure dağıtımı yaptı.

Cuma namazı dolayısıyla büyük yoğunluğun yaşandığı camilerde aşure ikramları da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Nilüfer FSM Camii, Muradiye Camii ve Yeşil Cami’deki aşure dağıtımları yoğun ilgiyle karşılanırken, Ulu Camii’ndeki aşure dağıtımında da Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, vatandaşlara aşure ikram etti.

Bolluğun ve bereketin ayı olan Muharrem ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, tüm Bursalıların muharrem ayını tebrik etti.