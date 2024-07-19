Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla kentin 22 farklı noktasında vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor.BURSA (İGFA) - Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilen Muharrem ayı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 22 noktasında 40 bin kişilik aşure dağıtımı yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de ilk olarak Büyükşehir Belediyesi binasında personele aşure ikramında bulundu. Başkan Mustafa Bozbey daha sonra Tarihi Belediye Binası yakınındaki Tuz Pazarı’nda eşi Seden Bozbey ile birlikte Bursalılara aşure ikram etti. Başkan Bozbey, aşure ikramına yoğun ilgi gösteren vatandaşların Muharrem ayını da tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aşurenin birliğin ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin birçok noktasında aşure ikramı gerçekleştirileceğini belirten Başkan Bozbey, “Geleneklerimize sahip çıkmalıyız. Çocuklarımıza kültürlerimizi aktararak sürdürmeliyiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak inançlarımıza ait değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm halkımıza afiyet olsun. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Vatandaşlarımıza aşure tadında yaşam diliyorum” dedi. Muharrem ayı boyunca Ulucami, Emirsultan, 2. Murad, 1 Murad camileri ile Orhangazi Meydanı, Gemlik Meydanı, Kestel Meydanı, Mudanya Mütareke Meydanı, Yenişehir Pazaryeri, Mustafakemalpaşa Meydanı, İnegöl İshak paşa Cami Meydanı, İznik pazar yeri, Nilüfer Konak pazar yeri, Harmancık Perşembe pazarı, Orhaneli Perşembe pazarı, Keles Cuma pazarı, Büyükorhan Cuma pazarı, Gürsu pazar yeri, Yıldırım Arabayatağı pazar yeri ve Karacabey Pazar yerinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak.

Kaynak: igf