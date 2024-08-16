Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi çalışmaları sürerken Bursa'da Atıl araziler aspir ile tarıma kazandırılıyor.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulamaya konulan proje kapsamında bakanlığın yüzde 75 hibe desteği ile üreticilere dağıtılan aspir tohumlarının hasadına Bursa'da başlandı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, yüzde 75'i bakanlığın katkısıyla olmak üzere Harmancık ve Orhaneli'de toplam 98 çiftçiye verilen 9 bin 225 kg aspir tohumunun hasat programını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şehrimizdeki aspir üretimine baktığımız zaman yağ verimi yüzde 38 ile yüzde 42 arasında olup diğer üretilen yerlere oranla çok daha kullanışlı olduğunu kaydetti. Özellikle posasının protein oranının yüksek olması nedeniyle hayvan beslenmesinde kullanıldığını belirten Ceylan, "Üreticilerimize kooperatiflerimize çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Etkinliğimize katılan herkese şükranlarımı sunuyorum“ dedi.

Ekimi yapılan aspirlerin hasadı Harmancık ilçesi Ece Mahallesi'nde Harmancık Kaymakamı Sevde Nur Mantı, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Arı Arıkan, Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan katılımıyla gerçekleştirildi.

Üretilen aspirler Harmancık İlçesinde Harmancık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde bulunan yağ sıkma ünitesinde değerlendiriliyor.