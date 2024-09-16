16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Bursa’da düzenlenecek olan etkinlikler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in katıldığı açılış programı ile Mihraplı Kent Parkı’nda başladı.BURSA (İGFA) - 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Bursa’da sağlıklı yaşamı teşvik eden etkinlikler büyük bir coşkuyla başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in katılımıyla düzenlenen açılış programı, Mihraplı Kent Parkı’nda vatandaşlarla birlikte gerçekleştirilen sabah yürüyüşüyle start aldı.

Hafta boyunca, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla birçok spor ve eğitim etkinliği düzenlenecek. Özellikle okçuluk, golf ve scooter eğitimleri gibi farklı aktivitelerle vatandaşların hem keyifli vakit geçirmesi hem de spor alışkanlıkları kazanmaları hedefleniyor. Başkan Bozbey’in katılımıyla başlayan sabah yürüyüşü, parkta yapılan diğer etkinliklerin başlangıcına öncülük etti.

Başkan Bozbey, yürüyüşün ardından scooter ve bisiklete binerek sporun önemine dikkat çekti. Etkinliğe katılan vatandaşlara örnek olan Bozbey, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı hareketliliktir. Sporu yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Bursa olarak, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca düzenleyeceğimiz aktivitelerle tüm vatandaşlarımızı spora teşvik etmek istiyoruz mesajını verdi.

Etkinlikler, hafta boyunca Mihraplı Kent Parkı’nda devam edecek. Genç yaşlı herkese hitap eden bu organizasyonla, sağlıklı yaşam bilincinin toplum genelinde yayılması ve sürdürülebilir bir hareketlilik kültürünün oluşturulması hedefleniyor.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleşen bu etkinlikler, sporun hayatımıza kattığı faydalara dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Bursa’da sağlıklı bir gelecek için adımlar atılmaya devam ediyor.

Ek olarak Başkan Bozbey hava kirliliğine değindi. Motorlu araçlar nediyle salınan karbon gazını azaltmak amacıyla bisiklet ve scooter kullanımının önemini vurguladı. Ayrıca valilikle işbirliği içinde lastik izi olan bazı yolları trafiğe kapatıp vatandaşlar için yürüyüş ve bisiklet yolu olarak kullanıma sunulacağını duyurdu. Başkan Bozbey bu sayede hem hava kirliliğini önlemeyi hemde bisiklet kullanımı ile de spora teşviği arttırmayı hedefliyoruz dedi.