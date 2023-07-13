Yürüttüğü örnek projelerle şehre değer katan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürerek daha sağlıklı bir çevre sunmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yoğun tempoyla şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren BUSKİ, sağlıklı bir çevre ve kent estetiğini korumak amacıyla Nilüfer ilçesi sınırlarındaki Ayvalı Dere’de temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Yapılan temizlik çalışmaları ile birlikte derenin düzenli akışı sağlanarak, yerleşim alanlarında insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Çevremizi temiz tutmak, halk sağlığını korumak ve kent estetiğini sağlamak amacıyla dere temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derelerimizi her türlü kirlilikten arındırarak hem halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak hem de bulunduğu alana güzel bir görünüm sağlaması için çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.