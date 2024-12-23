Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik tedbiri altında olan yükümlülere yönelik ‘Uyuşturucu Maddenin Zararları ve GADEM Bilgilendirme’ semineri düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) ile Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, Psikolog Ahmet Hatip tarafından uyuşturucu maddenin zararları ve GADEM hakkında bilgilendirme yapıldı. Programa, madde kullanım geçmişi olan denetimli serbestlik tedbiri altındaki 45 yükümlü katıldı.

Büyükşehir Belediyesi GADEM’in yerel yönetimlerin bağımlılık alanında ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesinin ilk örneklerinden olduğunu söyleyen Psikolog Ahmet Hatip, alkol ve madde bağımlıları ile yakınlarına yönelik ayakta danışmanlık hizmeti verildiğini hatırlattı. GADEM’in klinik psikolog, uzman psikolog, psikolog, sosyolog olmak üzere uzman kadrosu ve bağımlılara rol model olan iyileşme danışmanlarıyla (eski bağımlı) sahada da aktif bir şekilde hizmet verdiğini belirten Hatip, tıbbi tedavi desteği almak isteyen kişilere ücretsiz ulaşım hizmeti de sunduklarını dile getirdi.