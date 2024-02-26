Gürsu ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren bağımsız belediye başkan adayı Halit Şefikoğlu, pazar esnafını ziyaret ederek projelerini açıkladı. Pazarda hem pazarcılarla hem de alışveriş yapan halkla samimi bir şekilde iletişim kuran Şefikoğlu, büyük ilgi ve destek gördü.

BURSA (İGFA) - Gürsu ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren bağımsız belediye başkan adayı Halit Şefikoğlu, pazar esnafını ziyaret ederek projelerini açıkladı. Pazarda hem pazarcılarla hem de alışveriş yapan halkla samimi bir şekilde iletişim kuran Şefikoğlu, büyük ilgi ve destek gördü.

Şefikoğlu, pazar esnafına hitaben yaptığı konuşmada, şehrin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan pazarcı esnafının değerine vurgu yaptı. Esnafın haklarını, hukukunu, haysiyetini savunan Şefikoğlu, esnafın sorunlarını anlayışla dinlediğini ve çözüm odaklı yaklaşımını vurguladı.

Konuşmasında halka seslenen Şefikoğlu, pazar esnafının şehrin can damarı olduğunu belirterek, esnafın dostu ve kardeşi olacağını söyledi. Şefikoğlu, şehrin geleceğini şekillendirecek projelerini detaylı bir şekilde pazarcılarla paylaşarak destek talebinde bulundu.

Şefikoğlu’nun pazar esnafına hitap ettiği konuşmasında dile getirdiği projeler arasında pazar yerlerinin modernize edilmesi ve çoğaltılması, dijitalleştirilmesi ve esnafa destek sağlanması gibi önemli adımlar yer aldı.

Pazarcılar ve alışveriş yapan halk, mevcut yönetim ile ilgili şikayetlerini dile getirerek değişim istediklerini belirtti. Vatandaşlar, sorunların çözüme kavuşturulmasını ve Gürsu’da yeni bir dönemin başlamasını talep ettiler.

Pazarcılar özellikle pazarda yaşanan otopark eksikliğine vurgu yaparak, bu konunun çözülmesi gerektiğini ifade ettiler. Otopark sorununun çözülmesinin, hem esnafın işlerini rahatlatması hem de alışveriş yapan vatandaşların mağdur olmaması açısından önemli olduğunu belirttiler.

Halit Şefikoğlu’nun pazarcı esnafına yönelik vizyon dolu konuşması, ilçe sakinlerinin dikkatini çekti ve Şefikoğlu’na olan ilgi ve destek arttı. Halkın beklentilerine kulak veren, çözüm odaklı ve esnafın yanında olan bağımsız belediye başkan adayı Halit Şefikoğlu’nun halk nezdindeki desteği her geçen gün artmaya devam ediyor.