1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasına rağmen Bursa’da balık fiyatları düşmüyor. Vatandaş tezgahlara uğramadan geçmek zorunda kalıyor.BURSA (İGFA) - Balık sezonunun açılmasının üstünden 18 gün geçmesine rağmen tezgahlarda balık fiyatlarının hala yüksek olması vatandaşların dikkatini çekiyor. Vatandaşın, Bursa’da en çok tercih edilen balıklar arasında yer alan hamsi ve istavrite ulaşması yüksek fiyatlar sebebiyle mümkün olmuyor.

Sezonun ilk günü olduğu gibi hamsinin kilosu hala 250 liradan satılırken, mevsim balığı sardalya ise 100 liradan satışa sunuluyor. İstavrit 150 liradan alıcılarını beklerken, palamutun tanesi ise 100 liradan tezgahlarda yer alıyor.

BURSA’DA İLERLEYEN GÜNLERDE BALIK FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Bursa’da vatandaşların çok sık tercih ettiği Pazartesi Pazarı’nda balıkçılık yapan Ahmet Düşen, balık fiyatlarının ilerleyen günlerde düşmesini beklediklerini belirtti. Düşen, “Normalde hamsi revaçta fakat fiyatı vatandaşlara yüksek geliyor. Palamut da tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.” dedi.

BURSA PAZARLARINDA DİĞER BALIK FİYATLARI NASIL?

Bursa pazarlarında kırlangıç 200 lira, mezgit 300 lira, çupra 300 lira, barbun 250 lira, uskumru 150 lira, somon 600 lira, sardalya 100 lira ve dil balığı 300 liradan satışa sunuluyor.