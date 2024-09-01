Bursa'da 2024-2025 su ürünleri av sezonu, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç'ın da katıldığı coşkulu bir törenle başladı.BURSA (İGFA) - Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla 15 Nisan 2024 tarihinde başlayan su ürünleri av yasağı sonra erdi. Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen programla yeniden denize açılmaya hazırlanan balıkçılara çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

Programa katılan Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, başlayacak yeni su ürünleri av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti. Yavuz ayrıca, çevreye karşı hassasiyet ve duyarlılık noktasında yeni sezona dip temizliği yaparak başlamanın öneminin altını çizdi.

Yeni av sezonunun bereketli geçmesini temenni eden Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa, 3 milyona aşan nüfusu ile yeşilin ve mavinin buluştuğu Güney Marmara'nın eşsiz bir şehir olduğunu belirterek, "Marmara Denizi'nin nimetlerinden de il olarak fazlasıyla faydalanıyoruz. Bursa su ürünleri sektörü için oldukça büyük öneme sahiptir. Çünkü ilimizin Marmara denizine 115 kilometre kıyı uzunluğu vardır. Bununla beraber, Mudanya ilçemizde; Arnavutköy, Güzelyalı, Kumyaka ve Tirilye balıkçı barınakları, Gemlik İlçemizde; Narlı, Kurşunlu ve Merkez balıkçı barınakları, Karacabey İlçemizde; Kurşunlu ve Yeniköy balıkçı barınağı olmak üzere İlimizde 9 adet balıkçı barınağının bulunması ve Marmara ile Karadeniz'de avlanan su ürünlerinin, Batı Anadolu illerine nakil kapısı görevi yapması gibi nedenlerden dolayı da bu önemini daha da artırmaktadır. 9 Adet barınağımızda faaliyet gösteren 275 balıkçı teknemiz bulunmakta olup, bu barınaklardan 1348 gerçek kişi belgeli balıkçımız yararlanmaktadır. Marmara'nın en güzel göllerine sahip ilimizin Uluabat ve İznik göllerinde ise 327 adet teknemiz mevcut olup, 800 gerçek kişi belgeli balıkçımız sektörden geçimini sağlamaktadır. Böylece ilimizin su ürünleri sektörü 21 bin 48 balıkçı ve 602 adet balıkçı teknesi ile büyük bir potansiyel taşımaktadır.'' diye konuştu.

''MÜSİLAJ SORUNU İLE İLGİLİ CİDDİ BİR TEMİZLİK YAPTIK, YAPMAYA DA DEVAM EDİYORUZ.''

Vali Yardımcısı Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü:'

'Önceki yıllarda biliyorsunuz ki Marmara gündemimiz müsilaj sorunu ile yoğunlaştı. Ciddi bir temizlik yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu yoğun gayretin de meyvelerini hızlı bir şekilde almaya başladık hamdolsun. Dolayısıyla yeni av sezonuna barınaklar ve civarında dalgıçlar eşliğinde dip temizliği yaparak başlıyoruz. Denetim teknemizin Marmara Denizinde yaptığı denetimlerle birlikte ve Kurşunlu barınağında yer alan Taşkafenin Su Ürünleri Kontrol ve Yönetim Merkezi olarak kullanarak da yeni av sezonuna emin adımlarla başlamış oluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle umuyoruz ki yeni av sezonu bereketli olur ve bütün balıkçılarımız bol balıkla kıyıya dönerler. Yaptıkları işin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle devletin tüm organları ile beraber bizler her zaman balıkçılarımızın yanındayız. Yeni av sezonunun tüm balıkçılarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, “Vira bismillah" diyerek yeni av sezonunu başlatıyoruz.''

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da, Bursa'nın yeşili ve doğasıyla ülkemizin en güzel illerinden biri olduğu gibi su ürünleri üretimi anlamında da Türkiye'nin sayılı illerinden biri olduğunu vurguladı. Acar, balıkçıların bakanlığın belirlediği kurallara uyacakları inancıyla şimdiden teşekkür etti.

2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu başlangıcına yönelik düzenlenen programda farkındalık oluşturmak amacıyla gün boyunca barınaklar ve civarında dalgıçlar eşliğinde dip temizliği yapılarak, sergilendi. Balık ikramı yapılan tören, havai fişek gösterimiyle sona erdi.

Endüstriyel avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan av yasağı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de sona eriyor. Akdeniz'de ise av sezonu 15 Eylül 2024'te başlayacak.