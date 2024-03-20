Dünya’da küresel iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün hissediliyor. Bursa’da ise barajlarda rekor seviyeye ulaşan doluluk oranları yüzleri güldürdü. Özellikle 2023’ün sonbahar aylarından itibaren yağışlarda gözlenen istikrarlı tablo, içme suyu barajı havzalarını besleyerek güzel bir sonucu da beraberinde getirdi. Bursa’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 85 oranında karşılandığı Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranları artmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Son yapılan günlük ölçümleme raporlarına göre Doğancı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 89, Nilüfer Barajı’ndaki doluluk seviyesi ise yüzde 100 seviyesine ulaştı. Doğancı Barajı'ndaki son su seviyesi bilgilerine göre geçtiğimiz ay Şubat 2024 tarihinde yüzde 4 seviyelerinde seyrederken, Nilüfer Barajı'nda da yüzde 4 seviyesinde artış görüldü. Geçen yıla göre ise Doğancı Barajı’ndaki su seviyesi yaklaşık 4 (dört) kat artarken Nilüfer Barajı ise geçen yıl sıfır noktasında iken bu yıl yüzde 100 seviyesine ulaştı. Nilüfer Barajı’nın dolmasıyla birlikte taşan sudan Doğancı Barajı da nasibini aldı. Bu doğrultuda, barajın alt havzasında bulunan Doğancı Barajı’na su salınımı gerçekleşti.

“TASARRUFU ELDEN BIRAKMAYALIM”

Barajlardaki doluluk oranlarının rahatlatıcı seviyelerde olmasının, beraberinde rehaveti getirmemesi uyarısında bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tasarrufun elden bırakılmaması ve aynı titizlikte su kullanımına devam edilmesi çağrısında bulundu.

İçme suyu hatlarındaki iyileştirme ve yenileme çalışmalarının yıllar içerisinde hız kazanmasıyla, 1995’de yüzde 65’lerde olan sudaki kayıp kaçak oranının, 2023 sonunda merkezde yüzde 20’nin altına düşürüldüğüne dikkat çeken Başkan Aktaş, kayıp kaçakla yapılan etkin mücadele sayesinde, 29 yılda, 3 (üç) barajlık su tasarrufu sağlandığını ifade etti.

Bu durumun, hem mali kaynak israfının, hem de su israfının önlenmesine çarpıcı örnek oluşturduğuna işaret eden Başkan Aktaş, vatandaşların da su tasarrufu yoluyla, milli ekonomiye katkı sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.