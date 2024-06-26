Küresel iklim değişikliğinin tehdit ettiği Marmara Bölgesi’nde uzun süredir bunaltıcı sıcaklar devam ederken, Bursa’daki barajların doluluk oranları yüzleri güldürdü. Yılsonuna kadar su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Barajlardaki su bolluğu, suyun tasarruflu tüketimiyle anlam kazanır” dedi.

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz kış yağan yağmurlar ve Uludağ’ın güney yamaçlarına yağan kar yağışları, Bursa’daki barajlara rahat bir nefes aldırdı. Son yapılan ölçümlere göre Doğancı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 73, Nilüfer Barajı’ndaki doluluk oranı ise yüzde 97 seviyesinde. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte yükselen hava sıcaklıklarına rağmen barajlardaki doluluk oranları Bursa’yı rahatlattı.

“TASARRUFU ELDEN BIRAKMAMAK GEREKİYOR” Barajların doluluk oranlarına bakıldığında yılsonuna kadar su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Barajlarımızdaki su seviyeleri, endişe edilecek bir durumun olmadığını gösteriyor. Barajlardaki su bolluğu, suyun tasarruflu tüketimiyle anlam kazanır. Her ne kadar barajlarımız olumlu sinyaller veriyor olsa da tasarrufu elden bırakmamak gerekiyor. Tasarrufu elden bıraktığımız takdirde, barajlardaki doluluk oranlarının hiçbir kıymeti olmaz. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem BUSKİ olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da beklentimiz evlerde, okullarda, hastanelerde, camilerde veya işyerlerinde kullandıkları suları ziyan etmeden değerlendirmeleridir. Tasarrufun olduğu yerde istikrar vardır, istikrar ise başarıyı getirir. Gülümseyen bir Bursa için her konuda tasarrufu elden bırakmayacağız” dedi.