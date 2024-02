Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel yönetici olarak şehirle yatıp şehirle kalktıklarını belirterek, “2 Mart’ta da lansmana çıkıp ilçeler özelinde neler yapacağımızı tek tek ifade edeceğiz. Bizler çok güzel işler başardık. Yine başaracağız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir ilçesinde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, hemşehri dernekleri temsilcileri ve muhtarlar biraraya geldi. İmren Izgara Düğün Salonu’ndaki toplantıya, Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Yenişehir Belediyesi eski Başkanı Süleyman Çelik, siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri de katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, önemli bir seçimin daha arifesinde olduklarını, bu seçimin ardından 4 buçuk sene herhangi bir seçimin olmayacağını söyledi.

Zor geçen günlere rağmen mazeret üretmeden hem Bursa’ya hem de afet yaşayan diğer şehirlere yetişmeye ve hizmet üretmeye çalıştıklarını belirten Başkan Aktaş, ilçeyle veya şehirle alakalı gelen her taleple ilgilendiklerini ifade etti. Bursa sınırları içerisinde çağrıldıkları her yerde olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Biz yerel yöneticiyiz. Şehirle yatıyoruz. Şehirle kalkıyoruz. Rüyalarımda Bursa’yı görüyorum. Cenazesinde, düğününde, acısıyla tatlısıyla Bursalılarla beraber oluyoruz. Bizim bu şehre dair derdimiz ve heyecanımız var. Birileri ise bizim şehre kazandırdığımız hizmetleri, ‘yapacağız’ diye konuşuyor. Bursa’dan bu kadar habersizler. 55 bin nüfuslu Yenişehir ve 103 bin nüfuslu Mustafakemalpaşa ile 110 bin nüfuslu Mudanya ve 125 bin nüfuslu Gemlik’teki hizmetleri kıyaslayın. Gemlik’te anlatılabilecek Atatürk imzalı ve Keloğlan heykeli var. Mudanya’da Yıldıztepe projesi 10 senedir konuşuluyor. Nilüfer’de ise Anadolu Arastası projesine 28 milyon harcanmış. Kaba inşaat dışında ortada bir şey yok. Yenişehir ve Mustafakemalpaşa’da ise altyapıdan üstyapıya kadar hizmetlerimiz say say bitmez. Bırakın hizmet yapmayı, yapılan hizmetleri de engellemek adına strateji güden bir kesimler karşı karşıyayız” diye konuştu.

2 MART’TA LANSMAN

Bursa’nın 17 ilçesine ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini anlatan Başkan Alinur Aktaş, Yenişehir ilçesine de Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi kazandırmayı planladıklarını söyledi. Tarımın ve biberin şehri olan Yenişehir’in gelişen sanayisi, hızlı tren ve otoyollarla beraber Bursa’nın gelişime açık en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Sivil toplum kuruluşlarına, hemşehri derneklerine yaptıklarımızı ve yapmak istediklerimizi, Yenişehir özelinde yapmak istediklerimizi anlattık. 2 Mart’ta da lansmana çıkıp ilçeler özelinde neler yapacağımızı tek tek ifade edeceğiz. Bizler çok güzel işler başardık. Yine başaracağız. Ama hiçbir şey yapmayanlar sanki bir şey yapıyormuş gibi algı içerisindeler. Kalan süreçte ekiplerimiz de sahada olacak ve vatandaşlarımızı dinleyecek. Programa katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, bu memlekete hizmet eden, taş üstüne taş koyan herkese teşekkür etti. Göreve geldikten sonra verdikleri tüm sözleri fazlasıyla yerine getirdiklerini anlatan Aydın, “İlçemizde 40’ın üzerinde proje gerçekleştirdik. Her birinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın desteği var. Başkanımız kapalı pazaryerini yaptı. Babasultan Parkı’nı yaptı. Bizlere hep ilkleri yaşattı. İlçem adına kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.