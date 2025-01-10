Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bursa basınını düzenlenen özel yemekte bir araya getirdi. Bozbey, Bursa'da basının, geçmiş dönemlerdeki gibi baskı altında değil, özgürce kendisini ifade etmesi gerektiğine inandığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak, gazetecilerin eleştirilerinin ve önerilerini çok değerli bulduklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Merinos AKKM'deki Yıldırım Beyazid Salonu'nda verdiği akşam yemeğinde basınla buluştu.

CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu programda buluşmaya Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası da renk kattı.

Protokol konuşmalarında CHP PM üyesi Canan Taşer, 10 Ocak'ın kutlanacak bir gün olmadığını belirterek, özgür bir ortamda bu günü kutlamayı diledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 10 Ocak'ı bir dayanışma günü olarak gördüğünü söyledi. Konuşmasında Basın İlan Kurumu'nun yüzde 15 kesintinin haksızlığına dem vuran Sarıbal, Anadolu basınının güçsüz düşürülmeye çalışıldığını belirterek, bu karanlıktan çıkmanın yolunun basın mücadelesi olduğunu söyledi.

Özgür basının varlığının önemine dikkati çeken CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, "Biz güçlü bir Türkiye istiyorsak özgür basın bunun mimarı olacaktır" dedi.

Bursa basının bir araya geldiği Büyükşehir Belediyesi'nin buluşmasında sivil toplum kuruluşlarından mesleki örgütlerin başkanlarına da söz verildi.

İGF: ANADOLU MEDYALARI YAŞAMALI

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, yerel medyaların ekonomik açıdan büyük sıkıntı yaşadığı dönemde işsiz gazeteci sayısının da arttığını ifade etti.



"Geçtiğimiz yıllarda Basın İlan Kurumu ile İŞKUR arasında yapılan protokolle, medyalarda istihdam edilen iletişim fakültesi mezunu genç gazeteciler için 9 aylık teşvik verilmekteydi" diyen Mesut Demir, "Bu protokol süresi bittikten sonra yeniden bir anlaşma yapılmadığı için yerel medyalarımız bu teşvikten yararlanmaz hale geldi ve işsiz gazeteci sayısında ciddi artış meydana geldi. Her yıl iletişim fakültelerinden yaklaşık 2 bin genç meslektaşımız mezun olmakta, ancak çalışacak medya bulamamaktadır. Basın İlan Kurumu ile İŞKUR arasında yeniden bir protokol imzalanıp gerekli teşvikler medyalarımıza verilmelidir” diye konuştu. Demir, İGF olarak isteklerinin İletişim Fakültesi mezunlarının özgürce haberlerini yaparak, demokrasiye katkı sağlanması olduğunu belirtti.

BOZBEY: BASININ ELEŞTİRİ VE ÖNERİLERİNE ÖNEM VERİYORUZ

Programın sonunda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise Bursa basını "İkinci Bâb-ı Âli" olarak tanımladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla habercilik uğruna verilen mücadelede dayanışma bilinciyle her zaman gazetecilerin yanlarında olduklarını belirten Başkan Bozbey, doğru habercilik anlayışı ve etik ilkeler ışığında basının ayakta kalması açısından bu dayanışmanın önemli olduğunu söyledi. Bursa'da basının eleştiri ve önerilerine de önem verdiklerini kaydeden Bozbey, 10 Ocak'ı kutlamaktan çok dayanışmayı arttırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra hazırlanan özel pastayı katılımcı basın mensuplarıyla birlikte kesen Başkan Bozbey, program sonunda da medya kuruluşlarıyla 10 Ocak anısına onlarla birlikte ayrı ayrı poz verdi.