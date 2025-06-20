Bursa’da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. İl genelinde yaklaşık 656 bin 200 öğrenci karnelerine kavuşurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’daki 2003 okulda, 656 bin 200 öğrenci ve 40 bin 732 öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatiline girdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de ilk olarak Mümin Canbaz İlkokulu’nda kendisini okula davet öğrenci Kerem Bayram ve arkadaşlarını ziyaret ederek karne sevinçlerine ortak oldu.

Başkan Mustafa Bozbey daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Törene, Başkan Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve öğretmenler katıldı. Öğrencilerle sohbet eden ve karnelerini veren Başkan Mustafa Bozbey, velilere de tavsiyelerde bulunarak notlar ne olursa olsun çocuklarının yanlarında olmalarını tavsiye etti.

Karne alan tüm öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Başkan Mustafa Bozbey, özel okullarda eğitim alan çocuklarla bilgilerini paylaşan öğretmenlere de teşekkür etti.

Eğitim öğretim döneminin ardından tüm çocukların tatili hak ettiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, yaz aylarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmelerini de tavsiye etti.

Ailelerin de çocuklarını Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulları’na göndererek kaliteli vakit geçirmelerini sağlamalarını isteyen Başkan Bozbey, “Çocuklarımıza eğitim veren, her anlamda gelişmeleri için çabalayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz yoğun geçen bir eğitim öğretim döneminin ardından tatili hak ettiler. Hepsini tebrik ediyorum. Çocuklarımız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulları’na giderek tatillerini eğlenceli ve verimli geçirebilir. Büyükşehir Belediyesi olarak; çocuklarımızın daha nitelikli bir eğitimle, güvenle ve sevgiyle büyümesi için tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya, onları her adımlarında desteklemeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilere iyi tatiller diliyorum” dedi.