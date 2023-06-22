Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri Kurban bayramında iş başında.BURSA (İGFA) - Kurban bayramının gelmesiyle kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma çekiminin hijyenik ortamlarda yapılmasının sağlanması ayrıca bayramlarda halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, özellikle tüketimi artacak unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmeler resmi kontrolleri sıklaştırdı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetimlerine İl Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt,Gıda ve Yem Şube Müdürü Mürvet Öztürk ve teknik personeller katıldı.

Resmi kontroller esnasında, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül; işletmelerde gıda hijyenine dikkat edilmesini, kurban etlerinin parçalanması ile kıyma çekimi işlemlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı/onaylı işletmelerde yapılmasını, kıyma makinası başta olmak üzere kullanın alet ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyonunun önemini, ayrıca bayram süresince tüketiminin artması beklenen şeker, tatlı, şekerli mamüllerin son tüketim tarihi, muhafaza koşulları ve etiket bilgilerinin kontrol edilmesinin önemini vurguladı.

Bu arada 2023 yılının başından bugüne kadar 178 kontrol görevlisi ile 28 bin 976 gıda denetimi gerçekleştirilmiştir ve bayramı süresince de gıda sektöründe kontrol görevlilerince resmi kontroller hız kesmeden devam edecektir.