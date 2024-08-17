Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi personeline ‘Bağımlılıkla Mücadele’ konulu eğitim verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) işbirliğiyle düzenlenen eğitim, Belediye Meclis Salonu’nda Sosyolog Hülya Özkan Timur’un sunumuyla gerçekleştirildi. ‘Bağımlılık nedir?’ sorusunun yanıt bulduğu eğitimde bağımlılık türleri, tanı ve tedavi yöntemleri ile beraberinde getirdiği sorunlar hakkında bilgiler verildi.

Eğitimde, bağımlılığın oluşmasındaki çevresel ve sosyal etmenlerin yanı sıra bağımlılığın kişi üzerindeki ruhsal ve fiziksel etkileriyle mücadele konuları da ele alındı.