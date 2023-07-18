AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti Bursa'nın basın açıklaması sonrası polisin müdahalesi ile yaşanan gerilime dair paylaşımda bulundu. Gürkan'ın videolu paylaşımına ilk yanıt "Asıl sana yazıklar olsun" diyerek İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'ndan geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti Bursa'nın basın açıklaması sonrasında yaşanan gerilime videolu paylaşımla tepki gösterdi.

Başkan Gürkan, "Olay çıkmasın diye önlem alan Polisimize tekme tokatla saldıran.. Böyle muhalefet anlayışına.. Yazıklar olsun" dedi.

Gürkan paylaşımında, "Muhalefetin de seviyelisi, erdemlisi gerek" diyerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekilliği zırhını kullanarak, İYİ Parti'nin il başkanı ve iki milletvekilinin İl Başkanlığımıza eylem yaparak girmeye çalışması.. Giremeyince, önünde yapmaya çalıştığı siyasi şov, izinsiz, hukuksuz, provokatif ve seviyesizliklerini bir kez daha ortaya koymuştur. Geçmişte de benzerlerine imza attıkları gösterilerin kendilerine zerre katkı sağlamadığını göremeyecek kadar basiretsiz bu muhalefetle siyaset yapmak da bizim talihsizliğimiz oldu maalesef. Siyaset yapmayı sahne sanatlarını icra etmekten ibaret olarak gören bu zatı muhteremler, milletin hakkını şovlarla sözümona savunmak yerine öncelikle; bir oturup bir kalktıkları, sonra yine oturdukları, kumar masası dedikleri, terör örgütünün siyasi uzantılarıyla omuz omuza yürüdükleri ve patronlarını açıklayamadıkları masada neden yer aldıklarının hesabını versinler. Türkiye düşmanlarından yana neden saf tuttuklarını vatandaşlarımıza açıklasınlar... Biz 21 yıldır olduğu gibi Aziz Milletimize hizmet etmeye, eser siyaseti ortaya koymaya devam edecek, bu kutlu vatanın hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar!"

https://twitter.com/davutgurkan/status/1681281750754902016

Gürkan'ın bu paylaşımı sonrasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu "Asıl sana yazıklar olsun" diyerek yanıt geldi.

Milletvekili Türkoğlu, "Gördüm ki insafsız zamlarınızı protesto eden bizlere, "Yazıklar olsun" diyerek atıp tutmuşsun! Asıl sana yazıklar olsun" dedi.