Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, seçim çalışmalarını BURSARAY’a taşıdı.BURSA (İGFA) -Bursa’daki bilboardlar başta olmak üzere tüm reklam ve ilan alanlarının adeta zapt edildiğini vurgulayan Bursa Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, orantısız bir seçim rekabetiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, "İtirazımız, Alinur Aktaş başta olmak üzere İktidar Partisi adaylarının belediye imkan ve olanaklarını kullanmalarınadır” dedi.

Belediyelerin sahibinin halk olduğunu söyleyen Türkoğlu, “inancımıza göre Beyt-ül mala el uzatanın cenaze namazı kılınmaz. Biz bu kültürün insanlarıyız. İddia ediyorum. Biz bu seçimde Belediyenin kasasını kullanan ve Sn. Aktaş’tan bireysel olarak çok daha fazla para harcadık” dedi.

Sahada, alanda ve meydanda olduklarını, vatandaş neredeyse orada olduklarını belirten Türkoğlu, iktidar adaylarının milyonlarca liralık reklam bütçesi varsa, bizim de hemşerilerimizle her zaman, her yerde ve her fırsatta yüz yüze sohbet etme cesaretimiz var" dedi.

"İşte bugün Bursaray’da onbinlerce hemşerilerimizle birlikte olduk" diyen Türkoğlu, "Kestel-Görükle hattının başından sonuna dek, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Orkun Özeller, Yıldırım Belediye Başkan Adayımız Ayhan Özbek ve Nilüfer Belediye Başkan Adayımız Özgür Şimşek, il ve ilçe yöneticilerimizle birlikte Bursaray vagonlarının birinden inip diğerine binerek seyahat etmek suretiyle kendimizi tanıttık, 31 Mart seçimlerine yönelik düşüncelerimizi aktardık” diye konuştu.