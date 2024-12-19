İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü sahte alkol üretimine yönelik 'Çengel' operasyonlarının 12'ncisi Bursa'da düzenlendi. Üretim yaptığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.BURSA (İGFA) - Bursa’da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunda, 5 Bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonda 5 bin 740 şişe sahte alkol, 450 adet sahte bandrol ve 160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1869752761924849821

Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlarca tutuklandığını duyurdu.

Vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.