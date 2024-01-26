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Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İş Birliğinde “Bir Kelam Bir Kitap” Etkinliği ve Mehmet Köse’nin Kitap Lansmanı düzenlendi.Mora Dergisi

BURSA (İGFA) - Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle Merve Atay’ın moderatörlüğünde “Bir Kelam Bir Kitap” söyleşisi, Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Eğitimci yazar Mehmet Köse’nin “Türkiye’de İslam’ın Dünü Bugünü ve Yarını” kitabının lansmanı yapıldı.

Etkinliğe, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Fethi Yıldız, Bursa Batmanlılar Dernek Başkanı Mustafa Demir, Bursa Kırıkkaleliler Dernek Başkanı Hüseyin Altındağ, Şehit Aileleri Konfederasyon Bursa Temsilcisi Mehmet Akar, DSP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mehmet Seskır, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Hikmet Çalışırye, Bursa Patnoslular Dernek Başkanı Aydın Esin ve yardımcısı Eyüp Başboğa, Bursa Patnoslular Platformu Başkanı Erhan Kılıç, Kalbi Selim Dernek Başkanı Osman İpekçioğlulları, Abdulhamit Han Dernek Başkanı Turgay Yazıcı, Bursa İl Müftü Yardımcısı Mehmet Köktaş, Yeni Dönem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Burhan Kaya, Yeni Akit Bursa Temsilcisi Hasan Özan, Şair yazar Mustafa Işık, iş insanı Kaya Kuyumculuk sahibi Abdulbasit Kaya, Serener Matbaa sahibi Erhan Öztürk, Moda Mira sahibi iş insanı Aydın Tandır, Modern İnşaat sahibi iş insanı Remzi Yalpa, SGK memuru Fehmi Çetin, İYİ Parti Osmangazi Meclis Üyesi Adayı iş insanı Erkan Taşdemir, Soğukpınar Mahallesi Muhtar Adayı Mustafa Yenidoğan, Protokol Osman, dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.