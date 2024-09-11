Bursa'da Tophane bölgesine çıkmak için kullanılan yürüyen merdivenler vatandaşları korkutuyor.

Bursa'nın tarihi mirasıyla yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Osmangazi ilçesindeki Tophane bölgesi, son zamanlarda yürüyen merdivenlerden çıkan rahatsız edici ses ile gündeme geliyor.

Çıkan rahatsız edici ses merdivenlerde bir sorunun olduğuna işaret ettiğini belirten vatandaşlar, Burayı sık sık kullanıyoruz uzun zamandır bozuk şekilde çalıştığını bu yüzden yürüyen merdivenle çıkarken tedirgin olduklarını ifade ediyorlar.

Vatandaşlar ayrıca, günde binlerce insanın kullandığı bu yürüyen merdivenlerin bir an önce onarılması için yetkililere çağrıda bulunuyorlar.