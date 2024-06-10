Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında personele ‘Yapım işlerinde sözleşme ve hak ediş uygulamaları eğitimi’ verildi.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Eğitmen Hüseyin Bayram tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen yapım işleri özelinde sözleşmenin uygulanması süreci ile ilgili mevzuat, karşılaşılan sorunlar, emsal yargı kararları ışığında çözümler konuları ayrıntılı olarak anlatıldı.

Eğitimde, ‘Yaklaşık maliyetin belirlenmesi, sözleşme türleri ve uygulanması, aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında yapılacak işlemler, fiyat farkı ağırlık oranları, fiyat farkı hesabı, 4735 sayılı kanunun geçici 7’nci maddesiyle gelen artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı, mücbir sebep fiyat farkı hesabı, iş programı ve ödenek dilimleri, süre uzatımı, revize iş programı, revize birim fiyat, iş artışı ve eksilişi, yeni birim fiyat, hak ediş raporlarının düzenlenmesi, ödenmesi ve kesintiler, geçici ve kesin kabul işlemleri alt başlıkları işlendi. Anahtar teslim götürü bedel hak ediş hazırlanması, teklif birim fiyatlı hak ediş hazırlanması, karma hak ediş hazırlanması, yaklaşık maliyet çalışması konularında örnek uygulamalar yapıldı. Eğitim, soru cevap bölümüyle tamamlandı.

Kaynak: igf