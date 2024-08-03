Nilüfer Belediyesi, Nilüfer’e modern kapalı pazar alanları kazandırmaya devam ediyor. 2 Ocak 2023'te inşaatına başlanan ve Temmuz ayı itibariyle hizmete giren ‘Çamlıca Kapalı Pazar Alanı’nın açılış töreni gerçekleştirildi.ESMANUR GÜLBAHAR/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) -Tören, Dışişleri Eski Bakanı Murat Karayalçın’ın katılımıyla gerçekleşti.

Törene, Dışişleri Eski Bakanı Murat Karayalçın’ın yanı sıra; Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, Nilüfer Eski Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve meclis üyeleri katılımlarını sağladılar. ‘Çamlıca Kapalı Pazar Alanı’ açılışına Nilüfer halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bir pazar alanından daha çok bir yaşam alanı açıyoruz.” ifadesini kullandı.

​​​​​NİLÜFER BELEDİYESİ, MECLİSTEN GEÇEN ‘ÖTENAZİ’ KANUN TEKLİFİNE KARŞI ÇIKIYOR

Konuşmasına meclisten geçen kanun teklifine tepki göstererek başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Nilüfer, köpeklere, hayvanlara sahip çıkan bir Belediyedir. Kısırlaştıran, bakımlarını yapan bir Belediye. Bugün meclisten geçen kanun teklifi ile bu hayvanlara ötenazi uygulamamızı istiyorlar. Ben Nilüfer Belediye Başkanı olarak hiç bir canlının yaşam hakkını elinden alamayacağımızı düşünüyorum ve herkesi can dostlara sahip çıkmaya davet ediyorum. Nilüfer, kültür ve sanatında başkentidir. Doğaya sa sahip çıkacağımıza söylüyorum. Çocuğa, gence, kadına sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

BU PAZARDA CUMARTESİ GÜNLERİ ÜRETİCİLER KENDİ ÜRÜNLERİNİ SATACAK

Bu pazarın bölgenin en büyük pazarlardan biri olduğunun altını çizen Başkan Özdemir, “Kreş açılışımız olacak, parklarımızın açılışı olacak, ardından bir kültür ve tiyatro merkezinin temelini atmış oluruz. Çamlıca pazar alanında haftada iki gün pazar kuruluyor. Bu pazarlardan biri bugün kurulan üretici pazarı, Çarşamba günleri de normal pazar kuruluyor. Burası bu bölgenin en büyük pazarlarından biri ve en fazla ilgi gören pazar. Üretici pazarlarında sadece üreticilerimiz sadece kendi yetiştirdikleri ürünleri satabiliyor. Vatandaş da doğrudan üreticiden aracısız ürün alabiliyor.” dedi.

Başkan Özdemir konuşmasını sonlandırırken, Nilüfer Eski Belediye Başkanı Turgay Erdem’i kürsüye davet ederek teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, “Pazar alanı, Nilüfer’imize hayırlı, uğurlu olsun. Değerli Bakanımız Karayalçın’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Nilüfer’de kaçak yapı yoksa Bakanımız sayesinde yok. Sizleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına selamlıyorum.” dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise iktidara seslenerek, “CHP’li Belediyeleri engellemeye gücünüz yetmeyecek. Tasarruf dediler, SGK borçları dediler ama güneşi balçıkla kapatmazlar. Bu ülkeyi yaşanabilir hale getireceğiz. Hep birlikte bu ülkenin tüm sorunlarını çözeceğimize olan inancımızla hepinizi selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi gülümsetmek için bu yolda yürüdüklerini söyleyen CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Pazar yerimiz hayırlı, uğurlu olsun. Nilüfer deyince akla ‘ilk’ geliyor. Her güzel şeye imza atan başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir’de gülümsemeye başlayacak. Türkiye’yi gülümsetmek için bu yolda yürüyoruz. Pazar yerlerinde bizim için, dünden bugüne yaşamı etrafında inşa eden yerlerdir. Asıl amacımız, bu yangın yeri haline gelen pazarı kazandırmak. Faturayı halkın omuzlarına yükleyen iktidarı, bu sosyal belediyecilik ile iktidardan indirmektir. CHP’nin güneşi burada batıdan doğmuştur. Bu güneşi yükseltmek tüm Belediyelerin görevidir. Emeği geçen herkesi kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu pazar yerinin demokrasi anlamı taşıdığına dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Sadece pazar yeri değil. Çok emek verdiler, çok yatırım yaptılar. Dünyada en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır. Bursa, Türkiye'nin bütün kentlerinden göç alıyor. Bu mahallede böyle bir sosyal yaşam alanının olması demokrasi anlamını taşır. Gelecekte insanca ve birlikte yaşayacağımız, demokrasinin geldiği zamanların gelmesini ve bu pazar yerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bu açılışta yer almaktan mutlu olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Dışişleri Eski Bakanı Murat Karayalçın şu ifadeleri kullandı:

“Şadi Özdemir, benim uzun zamandan beri yoldaşımdır. Nilüfer’de çok başarılı sonuçlar elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Belediye Başkanlarının yönetimin sürekliliği açışından yaptıkları jestleri önemseyen biriyim. Başkan Özdemir’in eski Belediye Başkanına teşekkür etmesini büyük bir jest olarak görüyorum. Hem önceki Belediye başkanımız Turgay Erdem’i hem de Şadi Özdemir’i yürekten kutluyorum. Bu hizmet alanı çok önemli, çarşamba ve cuma pazarı ayrı, çok önemli bir örnektir. Toplum merkezi inşa ediliyor. Türkiye’de yerle yönetimler güçlerini kanıtladılar. Önce kovid salgını sırasında çok başarılı hizmetler verdiler, ardından deprem nedeniyle olağanüstü bir başarı ortaya koydular. CHP’li belediyeler çok başarılı örnekler verdiler. Üretici ve tüketici burada bir araya gelecekler. Pazar yerimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek pazar alanı açılışı gerçekleşti.

‘Çamlıca Kapalı Pazar Alanı’ açılışının ardından Nilüfer Belediyesi, vatandaşlara aşure dağıttı.