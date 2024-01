Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa’da 2008 yılından bugüne faaliyet gösteren Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde kongre heyecanı yaşandı. Dernek Başkanlığı’nı uzun dönemdir yürüten Veli Yalçın’ın aday olmadığı iki adaylı kongrede Cavid Boru ve ekibi seçimi oy çokluğu ile kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa’da önemli hizmetler yaptıklarını ifade eden önceki dönem Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Veli Yalçın; pandemi süreci dâhil olmak üzere iki dönem görev üstlendiklerini belirterek, Çanakkale ismini Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin her şehrine ve ilçesine duyurduklarını söyledi. İki adaylı güzel bir seçim atmosferinde kazananın öncelikle Çanakkaleliler, Çanakkale ve Bursa olduğunu ifade eden Yalçın, "Yönetim Kurulu Başkanlığım döneminde Başkan Yardımcım olarak görev üstlenen ve şimdide yeni Başkanımız olan iş insanı Cavid Boru ve ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi.

CAVİD BORU: HEPİMİZ ÇANAKKALELİYİZ”

Türkiye’nin her yerinden ve hatta ötesinden şehitlerin bulunduğu Çanakkale’yi temsil eden kadrolarla görev yaparak gelinen süreçte Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı görevini üstlenmekten gurur duyduğunu ifade eden iş insanı Cavid Boru; “Hepimiz öncelikle Çanakkaleliyiz. Çanakkale olmasaydı Türkiye olmazdı. Aziz Şehitlerimize ve Gazilerimize her daim minnettarız. Çanakkale ruhunu Bursa başta olmak üzere Anadolu’nun her köşesine taşımakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı’nda Çanakkale ruhuna ne kadar ihtiyaç duyulduğunu Filistin’de, Doğu Türkistan’da, Balkanlarda, Afrika’da ve mazlum tüm coğrafyalarda yaşananlardan görmekteyiz. Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı görevi onurla taşıyacağım çok kutsal bir görev. Bugüne kadar yönetim kurullarında birçok görev üstlendiğimiz derneğimizin başkanlığını tevdi eden tüm yönetim kurulu üyelerimize, üyelerimize ve divan heyetine teşekkür ediyorum. Önceliğimiz Çanakkaleliler, Çanakkale ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’dir. Şehirlerimize ve ülkemize hizmet etmek için vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacağız. Tüm Çanakkalelileri ve Çanakkale sevdalılarını derneğimize üye olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Boru, tüm Türkiye’yi ve hatta Balkanlar ile Avrupa’yı Çanakkale’ye getirerek Çanakkale ruhunu yeniden canlaırackalarını söyledi.

Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde yapılan seçimlerde 120 kişi oy kullanırken, seçimi 66 oy alan Cavid Boru ve ekibi kazandı.

Cavit Boru başkanlığındaki Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin yeni yönetimine İsmail Türker, Mert Korkmaz, Mehmet Aracı, Mehmet Dinçtürk, Mehmet Bulun ve Metin Keser seçilirken, Denetim Kurulu da Niyazi Çakır, Ömer Küçükkaya ve Zeki Güneş'ten oluştu.