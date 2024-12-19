Bursa'da 16 yıldır yılan hikayesine dönen Kestel Çataltepe'deki yarım kalan sanayi sitesinin mağdurları, haklarını arama yönünde seslerini ÇATSANDER aracılığıyla her platformda duyurmaya çalışıyor. Son gelişmeleri canlı yayında anlatan ÇATSANDER Başkvekili ve Bursa Dokumacılar Odası Başkanı Aydın Çitil, esnaflara da seslenerek, "Malınıza, mülkünüze sahip çıkın" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Çataltepe Sanayi Sitesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇATSANDER) Başkanvekili Aydın Çitil, Kestel Çataltepe'deki düğümün kalıcı çözümü noktasındaki son gelişmeleri Herkes Duysun TV'de yayınlanan Yavuz Gerçekçi ile Gerçek Sesler programında anlattı.

ÇATSANDER'in kuruluş amacının mağdur olduğunu iddia eden ve bunu belgeler ile kanıtlayan vatandaşların sözcülüğünü yapmak olduğunu ifade eden ÇATSANDER Başkanvekili Aydın Çitil, yıllardır süren mağduriyette saman çöpü kadar değeri olmayan, ötelenen mağdur esnafı masaya oturup derdini dinlettirir hale getirdiklerini söyledi.

Çitil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemin Başbakanı iken 2008 yılında Bursa'da Çataltepe projesi ile ilgili verdiği söz üzerine başlayan projenin akamete uğrayan sürecini detaylı olarak anlattı.

Başkan Çitil, projenin durdurulmasında yıllar boyunca ülkede yaşanan talihsiz olaylarında etkisi olduğunu ve iki yıl boyunca bir şey yapılmadığını belirterek, "Ülkede yaşanan talihsiz olaylarla proje akamete uğradı. Daha sonra CHP'li yöneticiler tarafından 'tarım alanı' denilerek proje 5 yıl mahkemelerle uğraştı. Proje daha sonra onaylandı fakat bu aradan 7 yıl geçmesine sebep oldu. Daha sonra ise esnafın projeye para ödemediği iddia edilip proje yavaşlatıldı. TOKİ Başkanı o dönem benim memuruma verecek 'Param yok, biz bu projeyi yapamayacağız.' diyerek proje BESKOOP'a devredildi" dedi.

BAKAN KURUM VE VALİ AYYILDIZ'LA YAPILAN GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Kendilerinin 2021 yılında bu olayı öğrendiklerini belirten Aydın Çitil, öz belgelere ulaştıklarında kooperatife devrildiğini ve esnafın haksızlığa sürüklendiğini de ekledi.

Kasım ayında AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın girişimiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yapılan ziyaret sonrasında geçen haftada Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çitil, toplantılardaki görüşmeleri de detayları bir şekilde anlattı. Vali Ayyıldız'ın hassasiyetinden ötürü memnuniyetlerini dile getiren Çitil, olumlu görüşmelerin sürdüğünü söyledi. ÇATSANDER olarak bugüne kadar olduğu gibi yarınlarda da hak mücadelesini sürdüreceğini ifade eden Çitil, "Bizim temennimiz yarım kalan projenin TOKİ tarafından sağlıklı bir şekilde bitirilmesidir. Bu konuda mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

MAĞDUR OLUP SES ÇIKARMAYAN ESNAFLARA SESLENDİ: "PROJEYİ KOOPERATİFE DEVREDENLER KADAR HAKSIZLAR"

Öte yandan programda bu konudaki mağdur esnaflara da seslenen ÇATSENDER Başkanvekili Aydın Çitil, yüzlerce mağdur esnafın derneğe üye olmamasından yakınarak, "Bizim tüm bu çabalarımıza rağmen hala gelip derneğe üye olmayıp bekleyenler bence çok büyük haksızlık ediyor" dedi. "Onlar bu projeyi alıpta ticari amaçla kooperatife devredenler kadar haksızlar" diyen Başkan Çitil, "Gelin kardeşlerim, malınıza mülkünüze sahip çıkın biz sizden para istemiyoruz. Dernek olarak hiçbir zaman parada olmadık. Bizim asıl mücadelemiz verdiğimiz paralara çekirdek parası diyen zihniyet ile uzlaşmak değil. Hakkımız olanı almak" diye konuştu.