Bursa'nın en eski meydanlarından biri olan Çekirge Meydanı, günün her saati yoğun trafikle boğuşuyor. Birçok caddeyi birbirine bağlayan bu meydanda trafik ışıklarının olmaması sürücüleri ve yayaları zor durumda bırakıyorBURSA (İGFA) - Bursa'nın eski yerleşim yerlerinden biri olan Çekirge'de yolların hem dar olmasi hem de merkezi bir yer olması yoğun trafik oluşmasına neden oluyor.

Özellikle çekirge meydandaki kavşakta oluşan trafik sürücü ve yayalara zor anlar yaşatıyor

İşe gidip gelmek için her gün bu yolu kullandığını belirten Cemil Öztürk, Bu meydan hep böyle yoğun trafik ışıklarının olmaması nedeniyle nereden araç çıkacağı belli olmuyor ayrıca meydana gelişe güzel park eden sürücüler yüzünden bu meydanda araç sürerken zorluk çekiyoruz dedi

Yayalar ise karşıdan karşıya geçerken çok sıkıntı yaşadıklarını trafik ışıklarının olmaması nedeniyle can güvenliği konusunda endişe duyduklarını dile getirdiler.