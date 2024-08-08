Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Gençlik Kolları sosyal medya platformu Instagram'ın yasaklanmasına yönelik suç duyurusunda bulundu.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Gençlik Kollarının düzenlemiş olduğu Instagram’ın yasaklamasına yönelik suç duyurusu, Uluyol Adliyesi önünde gerçekleşti.



Programda, Chp Bursa il başkanı Nihat Yeşiltaş, gençlik kolları başkanı Elif Nur Yalan gençlik kolları üyeleri ve basın mensupları yer aldı.

“HALKIMIZIN SESİ OLUYORUZ”

Konuşmalarında şu ifadelere yer veren gençlik kolları başkanı Yaman halkın sesi olduklarını söylerken şöyle konuştu:

”Değerli basın emekçileri, kıymetli yurttaşlarımız, yüzüncü yılını geride bıraktığımız ve yaşatmaktan onur duyduğumuz şanlı cumhuriyetimiz, kuruluş ilkeleri ve devrimleri ile herkese eşit yurttaş, özgür vatandaş olma imkanını sunmuştur. Sadece bir yönetim şekli olmakla yetinmemiş, bütün bir halk için özgürlük umudu olmuştur. Cumhuriyetimize sadık kalarak bu umuda tutunan halkımız da işçisiyle, köylüsüyle, öğrencisiyle, emeklisiyle özgürlüklerini korumak ve büyütmek için nice mücadeleler vermiştir. Büyük HaziranYürüyüşü’nden 1 Mayıs’ına, Tekel Direnişi’nden şanlı Gezi Direnişi’ne kadar 100 yıllık tarihimizin her anına imzasını atmış halkımızı bir bütün olarak saygıyla selamlıyoruz. 12 Mart ve 12 Eylül faşist cuntalarının müdaheleleri ile saldırıya uğrayan özgürlüklerimiz, varlığını Kenan Evren iktidarının temeli üzerine kurmuş olan Ak Parti iktidarında tamamen yok edilmeye çalışılmaktadır. 22 yıl önce özgürlük naraları atarak iktidara gelenler, başını ve sonunu düşünmeden aldıkları keyfi kararlar ile başta gençler olmak üzere halkımızı tek tipleştirmeye çalışmakta, itiraz eden herkesi düşmanlaştırmaktadırlar. Oysa Ak Parti iktidarının düşmanlaştırdığı bu insanlar halkın kendisi, tahammül edemediği bu itirazlar ise bir halkın sesidir. Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun bürokratları tarafından alınan fakat hiçbir mahkeme kararına ve haklı gerekçeye dayanmayan karar ile Instagram adlı sosyal medya platformuna erişimin engellenmesi de bu keyfi uygulamalardan birisidir. Ak Parti iktidarı, daha önce Wikipedia, Ekşi Sözlük ve YouTube örneklerinde de olduğu gibi, kontrol edemediği ve tahakkümü altına alamadığı bir alanı daha piyon olarak kullandığı bürokratları aracılığı ile kanuna aykırı şekilde engellemiştir. Bilgi Teknolojileri Kurumunda görev alan bürokratlar bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı keyfi şekilde yok saymıştır. Bu uygulama bir suçtur. Yeni anayasa yapmak isteyenler, kendi hazırladıkları anayasaya dahi uymayarak suç işlemiş, BTK bürokratlarını da bu suça direkt olarak ortak etmiştir. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri olarak anayasamıza açık şekilde karşı olan, halkımızın haber alma ve iletişim haklarını kısıtlayan, milyonlarca insanımızın sosyalleşmesini ve dünyaya açılmasını engelleyen, milyonlarca liralık hacme sahip ticari faaliyetleri durduran bu suçu asla kabul etmiyoruz. Bugün burada olma nedenimiz de bu suça karşı bir kez daha itiraz ederek halkımızın sesi olmak ve hukuki süreçleri başlatmak adına suç duyurusunda bulunmaktır. Bizler, Ak Parti hegemonyasına girmiş dahi olsa yargı organlarında görevini layığı ile yerine getirmek için emek veren, anayasaya bağlı savcılar olduğunu biliyoruz. Bu uygulamaya karşı, cübbesine düğme dikmeyi reddetmiş tüm savcıları göreve davet ediyoruz.” sözlerini kullandı.

Ardından İl Başkanı Nihat Yeşiltaş resmen suç duyurusunda bulunduklarını açıklayarak sosyal medyanın kapatılmasını insanların direncini kırmak olarak nitelendirdi.