12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde, Bursa’da çocuk işçiliğine dikkat çekmek için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Bursa Özne Çocuk Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen atölye, çocuk haklarına vurgu yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa’da, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Bursa Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, Bursa Özne Çocuk Yaşam Merkezi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Etkinlikte, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocuk haklarının korunması konularına dikkat çekmek için bir atölye çalışması düzenlendi.

https://twitter.com/bursaash/status/1933168929939075233

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, etkinliğin çocuk işçiliğiyle mücadelede toplumsal bilincin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.