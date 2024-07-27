Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nin bir ara sokağında bulunan çöp kutularının konumu, vatandaşların ve özellikle sürücülerin tartışma konusu oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nin bir ara sokağında bulunan çöp kutularının konumu vatandaşların ve özellikle sürücülerin tartışma konusu olurken, sürücüler evlerinin ve sokaklarının önünde bulunan konteynırlardan şikayet etti.

Bir vatandaş “Arabalarımızı park edecek yer kalmadı. Konteynırların bulunduğu konum bizleri çok fazla zora sokuyor. Sokağımızın içindeki otopark alanına kadar bırakılan konteynırlar araçlarımızın sıkışmasına sebep olurken aynı zamanda park etmeye kalkarken de arabalarımıza hasar verme ihtimalini arttırıyor.” dedi.