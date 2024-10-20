Cumhuriyet coşkusunu tüm kente yaymayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel olarak hazırlanan ‘Cumhuriyet Tırı’ ile Mudanyalılarla buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından özenle hazırlanan ‘Cumhuriyet Tırı’, bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanını Mudanya'ya taşıdı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in değerlerini Mudanyalılarla buluşturan ‘Cumhuriyet Tırı’, Mütareke Meydanı'nda vatandaşlara büyük coşku yaşattı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile Başkan Yardımcısı Baran Güneş'in de hazır bulunduğu etkinlikler, 29 sorudan oluşan 'Cumhuriyet' temalı kahoot bilgi yarışması ile başladı.

Yarışmada ilk 3'e giren Mehmet Onur Poyrazoğlu, Yiğit İnal ve Melike Duman kazandıkları Anıtkabir gezisi ödülünü Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın elinden aldı.

‘Senden Öğrendik’ temalı Cumhuriyet Sergisi büyük ilgi görürken, vatandaşlar, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan'ın 'Senden Öğrendik Cumhuriyet Küllerinden Doğmayı' başlıklı söyleşisinde Cumhuriyet’in değerlerini dinleme fırsatı buldu.

Söyleşi ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın verdiği konserle vatandaşlar eğlenceli akşam geçirdi.