Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Dağder koordinasyonunda düzenlenen ve 44 takımın kıyasıya mücadele ettiği ’18. Geleneksel Dağder Futbol Turnuvası’, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da sporun ve sporcunun her zaman yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının sosyal projelerine olan desteğini sürdürüyor. Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi İlçelerine bağlı dağ köylerinin Bursa’daki sesi olan Dağder tarafından bu sene 18’incisi düzenlenen ‘Geleneksel Dağder Futbol Turnuvası’, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve 44 takımın katılımıyla yapıldı.

Kıyasıya maçların yapıldığı turnuva sonunda final maçı, Düvenli Spor ile Belenören Spor arası yapıldı. Turnuvanın final maçı Merinos Stadı’nda yapılırken, dağ bölgesinden gelen yüzlerce kişi tribünleri doldurarak heyecana ortak oldu. Turnuva sonunda Belenören Spor şampiyon olurken, kazanan yine dostluk ve kardeşlik oldu.

Final maçı öncesinde düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Mustafa Yavuz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Dağder Başkanı İsmail Aydoğdu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Turnuvaya katılarak kıran kırana maçlar çıkartan tüm takımları ve sporcuları tebrik eden B:üyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleneksel hale gelen Dağder Futbol Turnuvası’na her sene destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise Dağder tarafından senelerdir düzenlenen futbol turnuvasının hemşehriler ve gençleri arasında kardeşlik hukukunun gelişmesine ciddi katkı koyduğunu dile getirerek, mücadele eden tüm sporculara başarılar diledi.

Konuşmalar sonrasında yöresel folklor gösterisi sergilendi.

Yöresel sanatçılarla birlikte çiftetelli oynayan Başkan Aktaş, turnuvaya destek veren kurumlara da günün anısına plaket verdi. Topun başına geçerek penaltı atan Başkan Aktaş, daha sonra final maçının başlama vuruşunu yaptı.