Bursa'da Demokrat Parti İl Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 'Yerel Gündemi İzleme Komisyonu' Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesindeki yerel meclisleri yakın takibe aldı.BURSA (İGFA) - Demokrat Parti Bursa İl Başkanlığı, 31 Mart'taki yerel seçimleri sonrası yeni bir yapılanmaya gitti.

17 ilçe ve Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarını yakın takibe aldıklarını belirten DP Bursa İl Başkanı Çağrı Kaplan ve “Yerel Gündemi İzleme Komisyonu” üyeleri aylık toplantılarını gerçekleştirdi.

DP Bursa İl Başkanı Çağrı Kaplan, oluşturdukları komisyonun yerel meclislerde alınan kararları ve gündemi yakından takip ederek gelişmeleri anlık yönetime rapor ettiklerini belirtti.

Büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkan adayımıza duyarlılıkları ve sorumlu siyaset anlayışları içinde teşekkür eden Başkan Kaplan, "Demokrat Parti kurulduğu 1946 yılından beri milletiyle kavga etmeyen her dönemde milletinin önünü açan sorumlu siyasi anlayışını bir kez daha göstererek tekrar ateşten gömleği üzerine giymiştir. Siyasetin tıkanan damarlarını yine ve yeniden Demokrat misyonun açacağını aziz milletimiz bilmelidir. Çalışmalarımızı çözüm yollarını milletimize sunarak sürdürmeye devam ederek edeceğiz" diye konuştu.