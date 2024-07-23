Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Denizcilik Fakültesi bünyesinde Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ilk öğrencilerini almaya hazırlanıyor. Tercih kılavuzunda yer alan 20 kontenjanlı bölümden mezun olan öğrenciler, denizcilik sektöründe operasyon ve pazarlama gibi departmanlarda istihdam edilebilecek.BURSA (İGFA) - Denizcilik sektörünün kalifiye ve donanımlı insan kaynağı ihtiyacını sağlayan BTÜ Denizcilik Fakültesinde yeni bir bölüm açıldı.

Bu yıl tercih kılavuzunda da yer alan“Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü” 20 öğrenci kabul edecek.

Uygulamalı ve teorik eğitimin yer alacağı bölümde, öğrenciler son sınıfa ‘İşletmede Mesleki Eğitim Programı’na da dâhil olacak.

Bu kapsamda öğrenciler mezun olmadan sektör deneyimi elde etme fırsatı bulacak.

Bölüm hakkında bilgi veren Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun, “Bölümümüz; uluslararası kapsamı, pek çok sektörü içeren multidisipliner çalışma alanları ve hızla değişen dünya koşullarında artan önemi ile denizcilik ve ulaştırma sektörlerinin yüksek donanıma sahip, çalışan ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. BTÜ, bu program aracılığıyla öğrencilere geniş bir iş imkânı yelpazesi sunarak, denizcilik sektörüne kalifiye ve donanımlı bireyler kazandırmayı amaçlıyor” dedi.

SEKTÖRE KALİFİYE VE DONANIMLI MEZUNLAR… Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun, BTÜ Denizcilik ve İşletmeleri Yönetimi Bölümü’nde öğrencilerin; uluslararası kural, standart ve akreditasyon kriterlerine uygun bir şekilde yetiştirilerek sektöre donanımlı bireyler olarak kazandırılacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Ceyhun, “Genç, dinamik ve denizcilik sektöründe tecrübeli bir eğitim kadrosuyla desteklenen bu program, öğrencilere hem teorik bilgiyi hem de iş deneyimini bir arada sunarak mezunlarını sektörde bir adım öne çıkarmayı hedefliyor. Bursa Teknik Üniversitesi, bu program aracılığıyla öğrencilere geniş bir iş imkânı yelpazesi sunarak, denizcilik sektörüne kalifiye ve donanımlı bireyler kazandırmayı amaçlıyor” dedi.

Bölümden mezun olacak öğrencilerin; gemi ve yönetim şirketleri, broker kurumları, gemi acenteleri, deniz sigorta şirketleri, ulusal ve uluslararası denizcilik örgütleri, liman ve terminaller gibi noktada istihdam edilebileceklerini anlatan Prof. Dr. Ceyhun, “Örneğin bölüm mezunları, gemi acentelerinin operasyon ve pazarlama gibi departmanlarında istihdam edilebilecek. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi mezunları, bir işletme programı mezununun öğreneceği temel bilgilere ek olarak, edindiği denizcilik bilgileri sayesinde bu departmanlarda rol oynayabilecek yeterliliğe sahip olarak piyasa talebini karşılayacak” diye konuştu.