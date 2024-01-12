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Beklenen Büyük Marmara Depremi için önemli bir iş birliği gerçekleştirildi. ANASAR ile Bursa Teknik Üniversitesi, afete karşı birlikte çalışarak, kentin deprem öncesi ve sonrası için hazırlığını yapacak.Özlem ATAÇ/ A Gazete (BURSA İGFA)

Türkiye’de ‘asrın felaketi’ olarak kayıtlara geçen 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilde derin yaralar bırakan deprem kabusunun ardından beklenen Büyük Marmara Depremi öncesinde tedbirler alınmaya devam edilyor. Buna göre Anadolu Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği (ANASAR) ile Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğine gitti. Buna göre Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar ile ANASAR Başkanı Sinan Cem İyihuylu iş birliği protokolü imzaladı. Törende Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Beyhan Bayhan, ANASAR Başkan Yardımcısı ve Bursa Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Koordinatörü Prof.Dr. Burak Arıcak ile ANASAR yönetim kurulu yedek üyesi ve BTÜ i Afet Yönetim Koordinatörü Yardımcısı Araştırma Görevlisi Ömer Faruk Karan katıldı.

a Gazete’ye özel açıklamalarda bulunan Anadolu Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği (ANASAR)Başkanı ve Arama Kurtarma Ekip Lideri Sinan Cem İyihuylu, ANASAR’ın 7 Temmuz 2023’te kurulduğunu ve AFAD sistemine dahil edildiklerini hatırlattı. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Başkanı Erol Gülmez’in kendilerinin deprem bölgesinden döndükten sonra destek sözü verdiğini söyleyen İyihuylu, “ Bize NOSAB’da arsa tahsis edildi. 28 adet çelik raf sisteminden oluşan arama kurtarma merkezi binası yapılacaktı. Sponsor desteğiyle biz bunu binaya çevirdik. Şu anda çizim aşamasında. NOSAB’ın ayrıca bize tahsis ettiği 4 konteyneri ANASAR olarak BTÜ’ye verdik ve orada yapılmasını sağladık. Konteynerlerin de yüzde 99’u bitti, 6 Şubat’a açılışını yetiştirip, BTÜ öğrencilerinin fayda sağlayacağı bir duruma getireceğiz” dedi.

BTÜ’nün kendilerine kampüs alanı içinde yer verdiğini aktaran ANASAR Başkanı, “ BTÜ ile yaptığımız protokol doğrultusunda, binaları ve konferans salonlarını kullanacağız. Ayrıca BTÜ’nün de kendi ekip, inşaat mühendislerinden deprem uzmanı olan akademisyenleri var. Akademisyenler hem eğitimde hem de olası afet durumunda saha çalışmalarındaki arama kurtarma ekiplerinde ayakta kalan ve yıkılan binalarla ilgili destek olacak” diye konuştu.

BTÜ’nün içerisinde bir Afet Yönetim Koordinatörlüğü bulunduğunu aktaran Başkan Sinan Cem İyihuylu, “Koordinatörümüz ANASAR Başkan Yardımcısı ve BTÜ Öğretim Üyesi Burak Arıcak görevi üstlendi. Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar da en kısa süre içerisinde Afet Yönetimi Lisansüstü Programı açılacağını belirtti. İlk etapta şehrimizin yöneticileri, belediye başkanları ve kaymakam da yönlendirilecek. Amaç karar vericilerin afet yönetimiyle alakalı tezsiz yüksek lisans eğitimini aldıktan sonra aldıkları bilgi birikimle hassasiyetleri uygulamaya koymak. Arama kurtarma ekipleri ne iş yapar, nasıl oluşur” bunu dernekler de bilmiyor. Eğitim verip bilinç oluşturmak istiyoruz” dedi.

Afet anlarında kullanmak üzere BTÜ’nün robotik ve kodlama alanında ihtisas üniversitesi olması nedeniyle drone, enerji, görüntüleme, dinleme, aydınlama vb ekipman geliştirme noktasında Ar-Ge de geliştirilecek. ANASAR ile BTÜ ortak afet farkındalık eğitimi düzenleyerek uluslararası öğrenciler topluluğundan 60 yabancı öğrenciye aralık ayında AFAD sertifikalı eğitim yapıldı. BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan’ın 100 sayfalık Kahramanmaraş depremi raporu geleceğe de ışık tutacak. ANASAR’a ilişkin detaylı bilgi ‘anatoliansar’ Instagram hesabından elde edilebilir.