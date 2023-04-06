DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı Ramazan ayında saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi “İftardan sahura sahada”sloganıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi bu ramazanda da her gün bir mahallede vatandaşlar ile buluşuyor.

Ziyaret ettikleri mahallelerde teravih namazı çıkışında vatandaşlara lokma ikramında bulunan, esnaf ve kahvehaneleri ziyaret eden partililer; Genel Başkan Ali Babacan’ın selamını ileterek, vatandaşların dert ve sorunlarını dinleyip, partinin çözüm önerilerini anlatıyorlar.

Partililer Ramazan ayının başından itibaren Dikkaldırım Mah., Bağlarbaşı Mah., Emek Mah., Tofaş Spor Salonu Önü, Bursa Timsah Arena önü, Görükle Mah., Ataevler Mah., Değirmenönü Mah., Kestel Meydan, Gürsu Meydan, Çalı Mah., Mudanya Hasanbey Mah., Yavuzselim Mah., Fethiye Mahallelerinde vatandaşlarla buluştular.

Yapılan faaliyetler esnasında vatandaşlar ile temas eden Kurucu İl Başkanı Serkan Özgöz; “14 Mayıs Türkiye demokrasi tarihinin en önemli seçimi, bu nedenle tüm vatandaşlarımızı, Türkiye’de ekonominin yeniden rayına girebilmesi,hayat pahalılığının bitmesi, gençlerin geleceğe güvenle bakabildiği bir ülke inşa edilebilmesi, esnafın ağız tadıyla, bereketle, besmele ile dükkanını açabilmesi, tarlada ekinini eken çiftçinin mutlu bir şekilde ekinini hasat edebilmesi, traktörünü icradan kurtarabilmesi için bütün seçmeni DEVA Partisi çatısı altında birleşmeye ve 14 Mayısta yapılacak seçimde damgayı damlaya vurmaya davet ediyoruz.” dedi.

Saha faaliyetleri hakkında bilgi veren İl Halkla İlişkiler Başkanı Tayfun Öztürk İSE, bu ramazan 50 binin üzerinde vatandaşa birebir temas ettiklerini, dağıtılan lokmalarla berekete, kahvehanelerde bir yudum çay eşliğinde yapılan sohbetlerde dertlerine ortak olduklarını söyledi.