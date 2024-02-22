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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün başlattığı dijital arşiv çalışması tamamlandı. Abonelerin, abonelik haklarından doğan sözleşmelerini güvence altına almayı hedefleyen çalışma kapsamında, 4.5 milyon evrak tarandı. Dijital arşiv yaklaşık 28 milyon TL tutarında tasarruf sağladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın geleceğine damgasını vuran altyapı projelerine imza atan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, yetişmiş iş gücünün yanında, teknolojik yenilik ve gelişmelerine öneme veren çalışmalarıyla, diğer su ve kanalizasyon idarelerine örnek oluyor.

Teknolojiyi önemli bir hizmet aracı olarak başarıyla kullanan BUSKİ, bu özelliğini, dijital arşivleme uygulamalarıyla da ortaya koyuyor. Uygulama kapsamında doğal afetler sonucunda oluşabilecek bilgi ve belge kaybını önleyerek, abonelerinin, abonelik haklarından doğan sözleşmelerini güvence altına almayı hedefleyen BUSKİ, belgelerin yetkisiz erişimine karşı da etkin koruma sağlamış oldu.

Yaklaşık 4.5 milyon evrağın taranması işlemi, ihale yoluyla yapılmayıp, BUSKİ personeli eliyle gerçekleştirildi. Bu sayede belgelerin fiziksel depolama alanının azaltılması ve fiziki olarak evrak taşınmasının önüne geçilerek, oluşan iş gücü kazancıyla, yaklaşık 28 milyon TL tutarında tasarruf sağlandı.

Dijital arşiv projesi sayesinde hizmetleri daha hızlı, güvenli, etkin ve sağlıklı hale getirdiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belge kaybının da önüne geçileceğini vurguladı.

Dijital arşivlemenin, sağlıklı veri oluşumuna da katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Belge kaybının önlenmesi, takibinin kolaylaştırılması, işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılarak vatandaşların karşılaştığı zaman kaybını en aza indirmeyi hedefleyen dijital arşiv çalışması tamamlandı. Dijital arşiv sistemi, vatandaşlarımızın bilgilere daha hızlı ulaşımını kolaylaştıracak. Bunun yanı sıra belgelerin fiziki kullanımından kaynaklanan yer kaybı, belgelerin yıpranması, afetlerden etkilenme gibi sorunlar çözüme kavuşturularak, maliyetlerden önemli ölçüde tasarruf sağlanmış olacak" dedi.