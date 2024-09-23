Bursa’nın çeşitli bölgelerinde artan dilencilik, vatandaşların tepkisini çekiyor. Yetkililer ise çözüm arayışında.BURSA (İGFA) - Bursa'da son yıllarda giderek artan dilenci sayısı, şehirde hem esnafı hem de vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.

Bursa'nın merkezi bölgeleri başta olmak üzere birçok semtte dilenci sayısında ciddi bir artış gözleniyor. Özellikle trafik ışıklarında, metro istasyonlarında, cami önlerinde ve çarşılarda sıkça rastlanan dilenciler, vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Esnaf ve çevre sakinleri, bu durumun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, belediye ve ilgili kurumların kalıcı çözüm üretmesini talep ediyor.