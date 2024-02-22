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Trafik sorunu son yıllarda Bursa’nın en büyük problemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bursa’da birçok semt bu sorundan nasibini alırken Doburca Mahallesi sakinleri de trafiğe isyan etti.Ahmet GÜNAY/ Esmanur GÜLBAHAR/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Doburca Mahallesi’nin sorunlarını ele aldığımız haberde mahalle sakinleri, trafik sorunu dışında mahalleden memnun olduklarını ifade ettiler.

Mahallemin muhtarları programı kapsamında bu hafta, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Doburca Mahallesi’nin iyiliklerini, güzelliklerini, sorunlarını ve sıkıntılarını, mahalle esnafıyla ve mahalle halkıyla konuştuk.

ŞEHİR İÇİ TRAFİK EN BÜYÜK SORUN

Mahalle sakinleri ve esnafı genellikle mahalle muhtarından ve mahallenin genel durumundan memnun olduklarını dile getirirken, tek sorunun şehir içi trafik olduğunu söylediler. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafiğin adım adım gittiğini kaydeden vatandaşlar bir an önce önlem alınmazsa Bursa’nın, İstanbul trafiğinden daha kötü bir trafik sorunuyla karşı karşıya kalacağını belirttiler.

Mevcut belediye başkanından da gayet memnun olduğunu dile getiren Doburca Mahallesi halkı, “Sağolsun şu anda bulunan mevcut belediye başkanımız bizimle gayet iyi ilgileniyor. Aynı zamanda büyükşehir belediye başkanımızdan da bu zamana kadar gerekli yardımları ve hizmetleri istediğimiz zaman aldık. Dediğim gibi biz şu anki durumdan gayet memnunuz inşallah önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde de tekrardan iktidar olmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

OSMANGAZİ’YE BAĞLI ESKİ BİR KÖY DOBURCA

Bursa ve Doburca’nın en büyük sorununun trafik olduğunu belirten Doburca mahalle esnafı şu ifadeleri kullandı: “Bizim mahallemiz Osmangazi’ye bağlı eski bir köy. Gayet yardımcı oluyorlar, yardıma geliyorlar. Gördüğünüz gibi şu anda da bir cami, yapım aşamasında ve gayet memnunuz. Bizim tek yakındığımız konu trafik, mahallemizin ve şehrimizin en büyük sorunu bence trafiktir. O da hallolursa hiçbir sıkıntı kalmayacaktır.”