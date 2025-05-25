Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Doğa için buluşuyoruz’ temasıyla ‘Çevre Haftası Şenliği’ düzenliyor.BURSA (İGFA) - Daha sağlıklı, daha temiz, daha yaşanabilir ve ‘Yeniden Yeşil’ bir Bursa için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplumun çevreye karşı olan duyarlılığını artırmak amacıyla 26-29 Mayıs tarihleri arasında ‘Çevre Haftası Şenliği’ düzenliyor.

5-9 Haziran arasında kutlanan Dünya Çevre Günü ve Haftası kapsamında yapılacak olan etkinlikler, ‘Doğa için buluşuyoruz’ temasıyla gerçekleştirilecek.

Şenlik kapsamında, 26 Mayıs Pazartesi günü Güzelyalı’da 11.00-14.00 saatleri arasında ‘Süslü Bisikletler Şenliği’ düzenlenecek. ‘Resim sergisi ve atık malzemelerden yapılan heykel sergisi’nin de yer aldığı etkinlikler, Güzelyalı'nın ardından 28 Mayıs Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında Gemlikliler ile buluşacak.

Hayvanat Bahçesi’nde 27 Mayıs Salı günü 10.30-16.00 saatleri arasında, 29 Mayıs Perşembe günü ise 10.30-17.00 saatleri arasında ‘Atıktan Sanata Atölyesi’ yapılacak.

28 Mayıs Çarşamba günü 13.00-17.00 saatleri arasında Merinos Parkı’nda gerçekleştirilecek ‘Çevre Haftası Şenliği’nde atölyelerden sergilere, oyun parkurlarından çiçek dikimine kadar birçok etkinlik yapılacak. İznik İnciraltı Halk Plajı’nda düzenlenecek olan ‘Mavi Bayraklı Plajda Çocuklarla Sahil Temizliği’ programı 28 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-14.00 arasında gerçekleştirilecek.

29 Mayıs Perşembe günü ise 10.00-13.00 saatleri arasında Gemlik İskele’de ‘Deniz Dibi Temizliği’ yapılacak.