Bursa'da şifası ve yemyeşil doğasıyla Mustafakemalpaşa’nın şifa kaynağı olarak bilenen Tümbüldek Kaplıcaları, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem’in talimatıyla yapılan detaylı tadilat çalışması sonrası yeni ve modern görünümüne kavuştu. BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mart ayında geçici olarak faaliyetlerine ara veren Tümbüldek Kaplıcaları'nın, yıllardır kükürtten kaynaklanan yıpranmalar nedeniyle zarar gören mermerleri titizlikle yürütülen bir çalışma süreci sonunda baştan aşağı yenilendi.

Yapılan çalışmalarda öncelikli olarak kükürt nedeniyle zarar gören hamam mermerleri değiştirilerek yenilendi. Bunun yanı sıra hamamların iç mekanlarında yapılan kapsamlı temizlikle birlikte, bölgenin hijyen standartları da yükseltildi. Tümbüldek Kaplıcalarında uzun süredir beklenen boya işlemleri de tamamlandı. Yenilenen iç ve dış yüzeyler, ziyaretçilerine daha temiz ve ferah bir ortam için hazırlandı. Elektrik ve su tesisatı yenilerek, kaynak bölgesi ve ana dağıtım şebekesi de modernize edilerek yenilendi.

Tümbüldek Kaplıcalarının bölge turizmi açısından ilçenin kalbi olduğu vurgusunu yapan Belediye Başkanı Şükrü Erdem ‘’ Göreve geldiğimizde yerinde incelemeler yaparak yenileme kararı aldığımız, Mustafakemalpaşa’mızın termal turizm merkezi olan Tümbüldek Kaplıcaları'nın faaliyetlerine ara vermiştik. Belediyemiz tarafından tüm tadilatları tamamlayarak kaplıcalarımızı yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Amacımız, bu doğal kaynağımızı en iyi şekilde değerlendirmek ve ziyaretçilere modern, güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak.’’ İfadelerine yer verdi.

Tümbüldek Kaplıcaları, yenilenmiş yüzüyle hizmet vermeye 27 Eylül Cuma günü hizmete başlayacak, saat 08.00 ila 24.00 saatleri arasında kullanıma açık olacak.

