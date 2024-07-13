Bursa’nın Orhaneli ilçesini kent merkezine bağlayarak ulaşım süresini 15 dakikadan 3 dakikaya indirmesi beklenen 2 bin 36 metrelik Doğancı Barajı Tüneli’nde aylardır çalışma yapılmıyor.Esmanur GÜLBAHAR/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yıllık yaklaşık 14 milyon liralık tasarruf sağlanması beklenen ve 2023 yılının sonunda açılması planlanan tünelde, yaklaşık 6 aydır çalışma yapılmıyor.

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 2023 yılında Doğancı Barajı Tünelinde incelemelerde bulunmuş ve tünelin Bursa’nın dağ bölgesinde hayatı kolaylaştıracağını belirterek, “2023 yılı sonunda Doğancı Barajı Tünelinin açılışını yapıp kullanmaya başlayacağız.” demişti.

Proje, bölge sakinleri için büyük bir kolaylık ve ekonomik canlılık getireceği beklentisiyle dört gözle bekleniyordu.

Bölge halkı, bu tünelin tamamlanmasının günlük yaşamlarına büyük bir rahatlık sağlayacağını düşünüyor ve yetkililerden açıklama bekliyor.

Doğancı Barajı Tüneli’nin açılması durumunda, tünelin bölge ekonomisine ve ulaşımına büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.