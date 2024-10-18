Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘2024 Bursa Nâzım Hikmet Yılı’ etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Büyük Tanıklık: Gün Benderli Nâzım Hikmet’i Anlatıyor’ programı, sanatseverlere büyük şairi daha yakından tanıma fırsatı sundu. Etkinliğe katılanlar Tilbe Saran'ın eşsiz sesinden Nâzım Hikmet şiirleri dinleme ayrıcalığı da yaşadı.BURSA (İGFA) - Dünya ve Türk edebiyatına sayısız eserler kazandıran şair ve yazar Nâzım Hikmet, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılıyor. 2024 yılını Nâzım Hikmet’e adayan Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca şairin evrensel sesinin, devrimci ruhunun ve insanlık onurunu her şeyin üstünde tutan hayat görüşünün, kentin kültürel rotasına ışık tutmasını amaçlıyor. Etkinlikler kapsamında hazırlanan ‘Büyük Tanıklık: Gün Benderli Nâzım Hikmet’i Anlatıyor’ programı, Atatürk Stadyumu Kütüphanesi’nde düzenlendi. Erden Akbulut ve Turgay Fişekçi'nin sunumuyla başlayan programa, Budapeşte’den canlı bağlantıyla katılan Yazar Gün Benderli, sıcak ve samimi yaklaşımıyla Nâzım Hikmet’i sanatseverlere anlattı. Program, ‘Ayşe'nin Mektupları Nâzım Hikmet şiir okumaları’ etkinliğiyle devam etti. Tilbe Saran'ın etkileyici seslendirmesi ile hayat bulan ‘Ayşe'nin Mektupları’ şiiri, dinleyenlerine unutulmaz bir deneyim sundu. Gecenin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından konuklara hediye takdim edildi.

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